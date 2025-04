Los ocupantes (ahora fallecidos) aseguran que la vivienda se las rentaron, que tienen documentos y pagaron 10 mil pesos, por lo que no pueden desalojar, si no quién les devolverá ese dinero.

Precisa que tiene seis días que los demandó por meterse a su propiedad, donde además le robaron una recámara, un comedor y 70 mil pesos.

Esaú –ahora occiso– niega la acusación y exige pruebas, y Eduardo responde: qué más pruebas quiere si están dentro de la vivienda .

Mariana, se escucha en el video, insistía: mi recámara valía 20 mil pesos, el comedor 16 mil, tengo la factura, lo que yo le explicó, señor (Esaú), es que esta propiedad es mi casa, yo soy la dueña .

Sin embargo, el hombre quien después fue asesinado, insiste en que ellos deben demostrar ser los dueños, porque su hijo Justín (quien también murió) tenía una hoja que demuestra que arrendaron la casa.

La tensión aumenta cuando pone en duda que Mariana y su familia sean los dueños. Y ante la exigencia, no aceptan desalojar la casa: “Cómo me voy a salir y quién me va a pagar el dinero que di. No es mi culpa, ‘tampoco mía’, inquiere Justín.

En vida, las víctimas exigen 10 mil pesos para desalojar, pero Carlota y su familia se niegan y les advierten que por las buenas o las malas van a recuperar su casa.