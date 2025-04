Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de abril de 2025, p. 9

El Grupo Firme prometió que su gira 2025 superará todos los récords impuestos anteriormente por la agrupación de música regional mexicano, con un escenario renovado y un set list que incluirá tanto sus éxitos más sonados combinándolos como material reciente e inédito que saldrá a la luz en breve. En conferencia de prensa en el Estadio GNP, Eduin Caz, vocalista de la agrupación, informó que el gobierno estadunidense “intenta poner freno a los artistas del género regional mexicano, en particular a aquellos vinculados con la interpretación de corridos y narcocorridos”, además informó que él e Israel Gutiérrez, su representante artístico, tienen complicaciones para la renovación de sus visados de trabajo y están en la lista de espera tras ser rechazada su reciente solicitud. Según los reportes, ambos deberán someterse a una revisión consular, lo que podría extender el proceso y poner en duda su retorno a los escenarios estadunidenses en el corto plazo.

Luego de anunciar sus dos fechas en el Estadio GNP el 27 y 28 de junio, a unos 200 representantes de los medios de comunicación, ayer martes, resaltaron su compatibilidad con la Presidenta de México para no promover música violenta y marcaron su alejamiento con los corridos tumbados: “Por supuesto que apoyamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo que hemos cantado son ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ninguno, la realidad no es algo que me mueva mucho. Además no queremos celebrar la narcocultura”, dijo el vocalista.

Precisaron: nuestra línea de música nos mantiene al margen y nosotros continuamos haciendo la que ha caracterizado a Grupo Firme , agregó.

Libertad creativa