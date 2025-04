Juan José Olivares

Miércoles 9 de abril de 2025

Roque Dalton era poeta, periodista, ensayista, novelista y militante de la guerrilla salvadoreña. Su avatar cíclico en este plano duró casi 40 años en los que pudo sembrar granos que fueron plantas.

El 14 de ese mes se cumplen noventa años del nacimiento del bardo y tan sólo cuatro días antes, el cincuenta aniversario de su asesinato en 1975, acto que sigue inconcluso para la justicia de El Salvador.

Silenciaron a Roque mas no a su expresión bucólica que ha quedado por ciertos rincones del continente. Se dice que las balas que lo mataron no salieron de una pistola policial o militar. Sino de alguien que se suponía era un compañero en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización en la que Roque militaba, aunque más tarde se sumó a la de Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Se comenta el absurdo de que lo ejecutaron por pertenecer o ser agente de la CIA .

En aquellos años, colegas como Efraín Huerta o José Emilio Pacheco –hay que recordar que el salvadoreño estudió antropología en México– salieron en su defensa, porque quienes lo acusaban, deseaban ensuciar su imagen.

Ahora el productor, editor y documentalista Modesto López y un grupo de creativos, quiere ensalzar esa imagen con un pequeño grano .

Asegura que para ello cuenta con la venia de la familia de Roque, ya que los hijos de éste, Juan José y Jorge, lo asesoraron en un proyecto que tiene como objetivo revalorar su figura.

El turno del ofendido es un espectáculo teatral, poético-musical y audiovisual que se montará simultáneamente en la Ciudad de México y Buenos Aires con artistas como Anastasia Sonoranda, Nayeli Nesme, Armando Chacha y Carlos Porcel, Nahuel, (entre otros, en México), así como Casiana Torres, Hernán Tulissi, Isabel Quinteros o Olando Santos (por mencionar a algunos de los que participarán en Argentina).