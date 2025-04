Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de abril de 2025, p. 23

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las empresas automotrices no planean salir de México pese a los aranceles impuestos al sector por la administración de Donald Trump.

Interrogada al respecto en la mañanera de ayer, señaló que ha hablado personalmente con los gerentes globales de varias de las principales firmas automotrices en el país para conocer qué están pensando a futuro con relación a nuestro país.

“La mayoría nos han dicho que por el momento no piensan cambiar nada y que tiene que asentarse la situación. Mover una planta no es un proceso sencillo; requiere, primero, dinero, y no lleva meses, lleva años. Hasta ahora nos han dicho eso.

Incluso, Nissan acaba de mover, de otro país a México la producción de una camioneta. Y, además, en los otros sectores no hay aranceles. Ahí el tratado comercial se mantiene y eso le da oportunidad a México de seguir recibiendo inversión extranjera directa.

De todas maneras, apuntó, su administración seguirá en pláticas con Washington para este tema y el de los aranceles al acero y al aluminio, para lo cual el secretario de Economía, Marceo Ebrard, viajó ayer a la capital estadunidense para dialogar una vez más con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Fortaleza

Sobre la caída de los mercados internacionales registrada en lunes a raíz de la política arancelaria del mandatario estadunidense, Sheinbaum apuntó que hasta ahora la economía nacional no ha estado en riesgo debido a su fortaleza.