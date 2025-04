E

l marco de la diplomacia de China se puede resumir en cuatro frases: las grandes potencias son la clave, los países vecinos son la prioridad, el mundo en desarrollo es la base y la diplomacia multilateral es el escenario. En el vocabulario diplomático de China, el mundo en desarrollo se refiere principalmente a los países subdesarrollados, en desarrollo o a los menos desarrollados de Asia, África y América Latina.

Es bien sabido que la relación de China con América Latina se ha desarrollado rápidamente en las áreas política, económica y cultural. Sin embargo, esta relación de beneficio mutuo ha causado gran preocupación, inquietud e incluso vigilancia por parte de Estados Unidos. No es de extrañar que las diferentes administraciones de Estados Unidos se hayan esforzado mucho por contener la presencia de China en América Latina, haciéndose eco del legado histórico de la Doctrina Monroe para mantener a las potencias externas fuera del hemisferio occidental. El caso más reciente es la presión del presidente Trump sobre CK Hutchison, un conglomerado con sede en Hong Kong, para que venda sus puertos del Canal de Panamá.

La Doctrina Monroe

En 1823, el entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe, pronunció un discurso ante el Congreso. Parte de este discurso se convirtió en los tres componentes clave de su doctrina: (1) No colonización. Las Américas ya no estaban abiertas a nuevas colonias europeas; (2) No intervención. Las potencias europeas no deben inmiscuirse en los asuntos políticos de las naciones independientes del hemisferio occidental; y (3) Neutralidad. Estados Unidos no se involucraría en guerras o conflictos europeos.

Sin embargo, como muchas personas señalan, la Doctrina Monroe pronto se convirtió en una herramienta para el imperialismo estadunidense, tratando a América Latina como el patio trasero dentro de su esfera de influencia.

Por ejemplo, en 1904, el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, afirmó que Estados Unidos tenía derecho a intervenir en las naciones latinoamericanas en casos de inestabilidad económica, agitación política o interferencia europea. Esto condujo a numerosas intervenciones militares estadunidenses en países como República Dominicana, Haití, Nicaragua y Cuba, a menudo para proteger los intereses comerciales estadunidenses. La justificación para las intervenciones de Estados Unidos en América Latina fue denominada como Corolario Roosevelt , aparentemente una extensión de la Doctrina Monroe.

