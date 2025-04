Por ahora, la joya de la selección mexicana es Karim López, joven sonorense de 17 años que debutó con el New Zealand Breakers, de Nueva Zelanda, y tiene posibilidades de alcanzar la NBA.

Ayón hace un análisis del basquetbol nacional justo cuando México sólo tiene como representante en la NBA a Jáquez, quien nació en Estados Unidos y es nieto de una abuela michoacana. No obstante, el jugador del Heat de Miami aún no decide a cuál país representará en los torneos internacionales.

México es un gran espectador de la NBA, pero casi sin presencia en sus duelas. Gustavo Ayón es el único tricolor que se forjó en este país y saltó a esa liga. A pesar de llevar dos años retirado del deporte, no pierde la mirada en la actualidad del basquetbol nacional, por lo cual señala que el camino más accesible para llegar a la liga estadunidense es Europa.

▲ El ex basquetbolista señala que se debe trabajar en las nuevas promesas, pues no todo está en aumentar los presupuestos, sino en tener programas con seguimiento. Foto María Luisa Severiano

El tener sólo a un jugador promesa de nivel internacional complica las aspiraciones de los 12 Guerreros para romper con la racha de casi 50 años sin ir a unos juegos veraniegos.

–¿Cómo ve en la actualidad a la selección mexicana para ir a unos Olímpicos?

–No veo muy cerca esa posibilidad. No tenemos una selección de jóvenes, hoy el promedio de edad del equipo es de 35 años, y lo digo con respeto para los jugadores, son mis amigos. ¿Pero un atleta de 35 años, a qué aspira?, cuestiona Ayón.

Hay que cambiar ese proceso, mejorarlo. Cuando lo hagamos, esos garbanzos de a libra que están en la NBA se sumarán a un proyecto con bases sólidas; es decir, de al menos ocho años. Será cuando podamos competir contra las potencias.

Pero Ayón no habla sólo de proyectos a largo plazo que den seguimiento y respaldo a jóvenes talentos en el basquetbol, sino que su planteamiento se extiende a todos los deportes.

–¿Qué piensa sobre las recientes gestiones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte?

–Con la anterior administración (liderada por Ana Guevara), no entiendo qué sucedió, hubo muchos conflictos, aunque ya quedó atrás. Ahora aplaudo la actitud de Rommel Pacheco, pareciera trabajar bien en equipo con el Comité Olímpico Mexicano. Lo importan-te será que arrope a los atletas. No se trata sólo de lo económico, sino que los atienda y escuche.

Salir del molde

Más allá de aumentar presupuestos, se debe tener programas con seguimiento. Aquí no tenemos la cultura de amar el proceso y eso es importante para tener campeones olímpicos y mundiales. Se requiere de trabajo para salir del molde. Es empezar con los jóvenes de 14 o 15 años que sabemos nos pueden dar una medalla , indicó.

El perfil de atleta exitoso y disciplinado impulsó a Ayón para ganar el año pasado la alcaldía de Compostela con la alianza de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Una fórmula que han utilizado otras bancadas con ex deportistas como Paola Longoria, quien fuera la raquetbolista número uno del mundo, y Paola Espinosa, doble medallista olímpica, hoy diputadas.

Tengo una imagen fuerte, me encargaré de seguirla cuidando, no echaré por la borda 20 años de carrera en los que trabajé tanto, no voy a tirar todo eso por tres años de administración (política) , aseveró el Titán en visita a las instalaciones de La Jornada.

Al cerrar la sesión de fotos para esta plática, Ayón descubre las canchas de basquetbol aledañas al edificio. Se apresura para conocerlas. Apenas entra al deportivo y ya lo reconocen; es un ex jugador de la NBA , se escucha con asombro.

El nayarita se toma fotos y regala autógrafos a los aficionados, mientras mira las canchas con anhelo. Es una escena de apenas 10 minutos, pero que lo tranquiliza. A pesar de estar alejado del basquetbol, Ayón aún es indisoluble con la duela.