San Isidro. La insuficiencia cardiaca que causó la muerte de Diego Armando Maradona se debió a un incumplimiento de cuidados , dijo ayer el médico Mario Schiter, uno de los que participaron en su autopsia, durante el juicio por su muerte que se celebra en San Isidro, Buenos Aires. También declaró Verónica Ojeda, ex pareja del astro argentino, quien señaló que su entorno lo tenía secuestrado meses antes de morir.

La recomendación

Schiter recomendó a la familia trasladarlo a un centro de rehabilitación tras una neurocirugía semanas antes de su muerte. Llevarlo de un sanatorio de alta complejidad a la casa conociendo al paciente me pareció arriesgado , señaló el médico, quien explicó que Maradona a veces no cumplía con los tratamientos.

En caso de una internación domiciliaria hubiera optado por equipar el sitio como si fuera una unidad cardioprotegida con un desfibrilador y aparatología médica como electrocardiógrafo, máquina para análisis de laboratorio y oxígeno .

Múltiples testigos dijeron a lo largo del juicio, que comenzó el 11 de marzo, que no había ninguno de estos elementos en la casa donde murió el Pelusa.