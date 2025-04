▲ No perdamos las palabras del pasado, pero tampoco regañemos por inventar nuevas palabras , aconseja Beatriz Escalante. Foto cortesía de la antologadora

“No perdamos las palabras del pasado, pero tampoco regañemos por inventar nuevas palabras. Todos los que tienen 20, 30 o 14 años tienen derecho a inventar nuevas palabras, el idioma es de todos, pero sugiero también que no destruyan la estructura, porque con ella me puedo comunicar con una persona en un pueblito en España, o con una de Bolivia, porque nuestras estructuras son iguales.

Cuando cada lugar o tiempo renuncia a esta universalidad del idioma, el idioma pierde su poder general , acotó la autora de las novelas El paraíso secreto, La escuela del amor y Júrame que te casaste virgen, quien se declaró muy agradecida con la Universidad Veracruzana por galardón que recibe hoy, el cual considera un honor antes reservado para personas mayores de 85 años .

Asimismo, se declaró a favor del lenguaje neutro: “Hay palabras bigenéricas en español, como ‘estudiante’. Cuando una palabra se aplica en masculino y femenino, podemos usar ‘les’ en lugar de ‘los’, si digo “los pasajeros’, da la sensación de que no hay pasajeras, pero si digo ‘les pasejeres’, indico que hay de los dos géneros; no obstante, debemos enseñar a la gente que puede hacerlo. Es como cualquier otro aprendizaje, como pasar del sistema decimal a otro; sin embargo, no podemos esperar a que la gente sencillamente lo use. Debemos retomar la enseñanza de la gramática en primaria y secundaria”.