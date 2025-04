En la segunda parte están los volcanes, tan presentes en nuestra cotidianidad, aunque no los vemos por distintas circunstancias .

▲ Conjunto Popoca, pieza de Coral Revueltas. Foto cortesía de la artista

En ocasiones, Revueltas también pinta: “Me gusta mucho el grabado, me siento muy cómoda con ese medio; en cambio, la pintura me resulta muy difícil, quizá no la entiendo, pero de vez en cuando hago una pintura para recordarme que prefiero la gráfica como medio porque técnicamente puedo controlar muy bien cualquier proceso.

La gráfica, además, tiene esta cuestión de la colectividad que me gusta mucho al trabajar en talleres. Es una cualidad que quizá tiene sobre otros medios. Tengo varios años de trabajar como artista invitada en el taller de la Trampa Grafica Contemporánea, entonces ya me resulta familiar.

En cuanto a la técnica, Revueltas se siente muy cómoda con materiales como el PVC o la madera porque “dan fuertes contrastes y las imágenes son poderosas. El contraste del blanco y negro es muy intenso. A veces doy apertura a ciertos colores porque éstos en el grabado funcionan de manera sintética. He empleado sólo un color, eliminando, digamos, el blanco del papel, entintando tanto en relieve y el hueco. Lo único que se percibe es el relieve con una imagen completamente monocromática.