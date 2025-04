Josefina Quintero M

Caminar por las banquetas de las Ciudad de México se ha convertido en una competencia de obstáculos, y para salir bien librados los capitalinos ponen a prueba diariamente sus habilidades para no caer.

Aceras desniveladas, con los bloques de cemento descuadrados, levantados, fisurados, en terracería y con grandes huecos es el escenario urbano en las alcaldías; con el más leve descuido, la caída puede ser fatal y de graves consecuencias.

Martha, vecina de la colonia Zacahuitzo, en Benito Juárez, se dirigía a toda prisa al Metro; no se fijó y con el borde de un bloque de cemento que estaba levantado a la orilla de la banqueta tropezó. El impulso la hizo caer con fuerza. Quedó con un raspón en la mejilla, dos dientes fracturados y las rodillas ensangrentadas.

Fue tan fuerte el golpe que me di, que hasta estrellitas vi. No pude meter las manos y me quedó un dolor de cabeza , recordó la mujer de 60 años, que ahora cada que camina por la calle de Lago, rumbo a la estación Nativitas, extrema precaución para no volver a caer, porque la acera sigue en mal estado.

Los adultos mayores son los más preocupados por el deterioro de las banquetas, porque para un anciano una caída es sinónimo de fracturas; no obstante, tropezar por esta causa le ha pasado a niños, jóvenes y viejos.

Durante un recorrido por calles de las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo se constatan los daños en el cemento de las banquetas, ninguna se libra; principalmente los hay en veredas con árboles, cuyas raíces levantan los entortados.