A la Fiscalía General de Justicia y a la secretaría general de la Contraloría se solicitó una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades, mientras los panistas insistieron en que se pidiera también a las secretarías de Cultura, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como al Heroico Cuerpo de Bomberos que rindan informes al Congreso, lo que no prosperó.

“El show no debió continuar”, sentenció la diputada de Morena Cecilia Vadillo, quien cuestionó que hasta el momento haya más preguntas que respuestas. El alcalde no se presentó de inmediato al parque Bicentenerio porque estaba en la boda del ex candidato a la jefatura de Gobierno Santiago Taboada, dijo, y agregó que otra hipótesis es la relacionada con la que se priorizó la ganancia económica sobre la seguridad de los asistentes y la dignidad de las víctimas , toda vez que el evento siguió después del fallecimiento de los fotógrafos.