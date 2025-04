D

entro de la complejidad que se vive en los ámbitos nacional e internacional, es importante colocar la mirada en uno de los temas que recién han hecho crisis. Me refiero al grave problema de la desaparición forzada en nuestro país que lleva décadas en expansión, sin que el Estado haya desplegado una estrategia capaz de contenerlo, mientras se fueron formando colectivos de madres buscadoras, heroicas, que por medios propios han desarrollado una actividad incansable por localizar a sus seres queridos sin ningún tipo de diálogo con los sucesivos gobiernos, incluidos los de la llamada Cuarta Transformación. La denuncia con evidencias brutales de un colectivo, sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, desató una real guerra mediática que traspasó nuestras fronteras, sobre la naturaleza de ese espacio como campo de exterminio o de entrenamiento de uno de los cárteles que operan en el país. Sobre ello, por cierto, la Guardia Nacional intervino en septiembre de 2024 y detuvo personas sin que se conociera un seguimiento de parte de la fiscalía estatal de Jalisco o en su caso la intervención de la Fiscalía General de la República.

La respuesta, por cierto desafortunada y a destiempo, fue presentar al Congreso de la Unión varias iniciativas legislativas cuyo contenido no guarda relación con un diagnóstico certero, ausente en su exposición de motivos y colocarlas con premura para su aprobación y aplicación inmediata. Según se dijo, el objetivo es dar celeridad al proceso de búsqueda, localización e identificación de desaparecidos. Se trata de un proyecto de decreto para reformar disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

En el documento se destaca que esta propuesta forma parte del eje prioritario de gobierno para la construcción de la paz y la lucha contra la impunidad.

Los propios colectivos de buscadoras y organizaciones que las han acompañado por décadas, el Centro Prodh entre otros, no encontraron elementos para asumir que eran una vía certera para atender la grave situación. Amnistía Internacional (AI) consideró inaceptable realizar una reforma en materia de desaparición de personas sin la voz de las familias buscadoras .