Joao Pedro Stedile es uno de los principales dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil. Egresado del posgrado en la Facultad de Economía en la UNAM, es también referencia de Vía Campesina. Desde hace muchos años no se cansa de decir que un país que no protege su agricultura y los alimentos, con el fin de garantizar la alimentación para todo el pueblo, es un país condenado al fracaso .

Como reacción a esta estrategia que condenaba a las naciones a perder su base productiva agropecuaria, Vía Campesina acuñó el término de soberanía alimentaria en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Desde entonces, el uso (y abuso) del concepto se ha extendido, al punto de que, frecuentemente, se ejecutan políticas en su nombre que nada tienen que ver con su espíritu original.

La soberanía alimentaria –según los autores del término– es el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente respetuosos y sostenibles. La columna vertebral de los sistemas alimentarios y agrícolas soberanos son los campesinos y los pueblos. En lugar de responder a las demandas de mercados y corporaciones, deben predominar aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos. Al ser un derecho, no debe estar sujeta a las leyes del mercado.

Algo no funcionó. A pesar de las declaraciones de que en México avanzamos en la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, y de la danza de las cifras de funcionarios, estamos muy lejos de ellas. Somos cada vez más dependientes de las importaciones agropecuarias de EU.

En 2024, la producción de maíz en México fue la más baja en 10 años: apenas 23.3 millones de toneladas, la más reducida desde 2014. Peor aún, la de maíz blanco para consumo humano tuvo su menor nivel en 12 años: 20.3 millones de toneladas. Obviamente, las importaciones del cereal se han incrementado. En 2024 llegaron a 23.9 millones de toneladas.

En el caso del arroz y el frijol, las compras al exterior durante 2024 alcanzaron cifras récord: 320 mil toneladas del cereal y 959 mil de la leguminosa. Nuestras importaciones de trigo representan 69 por ciento del consumo nacional. La producción de oleaginosas se redujo en 26 por ciento.

La primera medida anunciada en el Plan México del nuevo gobierno consiste en aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria . Sin embargo, la producción no crece por decreto. Si se desea rescatar el campo, deben modificarse muchas políticas y aumentar el presupuesto del sector. El T-MEC, por ejemplo, es una muralla infranqueable para la sobrevivencia de los pequeños productores agrícolas. Es positivo, pero insuficiente que se planee ejecutar algunas acciones de fomento. Pero crear una Conasupo o Inmecafé bonsái, sin la participación activa de labriegos o caficultores, no tiene futuro. No hay soberanía alimentaria viable imponiendo a agricultores familiares y a sus uniones medidas desde arriba. La soberanía alimentaria será obra de los campesinos organizados autónomamente o no será.

X: @lhan55