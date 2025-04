Alonso Urrutia y Emir Olivares

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a las conferencias en Palacio Nacional. En esta ocasión a través de un video en ocasión del vigésimo aniversario de su desafuero como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, promovido en 2005 por el entonces mandatario Vicente Fox para sacarlo de la contienda y elegir a su sucesor.

“Es la primera vez que –por cierto, eh, para todos los que nos van a criticar, de una vez me adelanto– que ponemos al (ex) presidente López Obrador en su época del desafuero en la mañanera del pueblo. Es importante, porque son 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador (...), en muchos sentidos, pero ahí surge el movimiento de la Cuarta Transformación con esta fuerza, luchando contra una injusticia”, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el video se describe el proceso que surgió a partir de un presunto desacato del tabasqueño a una resolución judicial: “Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemexgate, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, reprochó el funcionario en aquella intervención ante el Congreso, órgano que consumó el desafuero con 360 votos de PRI y PAN.