▲ Las buscadoras Guadalupe Fernández y Lucía Baca no se rinden a pesar de contratiempos. Foto Jair Cabrera Torres

Alejandro Moreno decidió viajar solo de Monterrey a Laredo a visitar a unos amigos. “En esos días (2011, calderonismo) ya se oía mucho de la violencia en el norte, pero como todo mundo piensa ‘si no te metes en nada malo nada te va a pasar’”.

“Pero cuando los conocí y me uní a ese movimiento me dije: ‘de aquí soy’. Me sentí abrazada cuando más lo necesitaba. Ellos no me dejaron tirar la toalla.”

“La búsqueda de los primeros tiempos me diezmó. Mis hijos cayeron en drogas, el resto de la familia se hizo a un lado, en uno de mis hijos reapareció el cáncer, tuve dos intentos de suicidio. Todos en mi alrededor me decían: ‘ya déjalo’.

“Pero finalmente dimos el paso y nos incorporamos. Ese fue nuestro primer encuentro con esas masas que gritaban: ‘No están solos’. Muy impactante, no podíamos hablar por el nudo en la garganta, sintiendo por todos lados el mismo dolor”.

Lucía Baca llegó hasta conversar por correo electrónico con Margarita Zavala, quien los recomendó con un policía de investigación, Armando Espinosa de Benito (quien resultaría ser uno de los intocables del equipo de Genaro García Luna, el enlace de los altos mandos de la Policía Federal con el cártel de Sinaloa, según un testimonio vertido en la Corte de Brooklyn durante el juicio del secretario de Seguridad Pública calderonista).

“En octubre detuvieron a uno de apodo Chabelo, responsable de Los Zetas en la zona. Espinosa entonces decide mandar a dos jóvenes policías encubiertos, sin experiencia ni protección. Pasando Sabinas Hidalgo los detiene una patrulla de la Policía Federal. Ellos revelan que son encubiertos y a la media hora los acribillaron”.

La investigación iba dando palos de ciego. Alguien les pasó el teléfono de Consuelo Morales, dirigente de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Monterrey, quien propuso viajar a esa ciudad norteña a una reunión. Participaron en mesas de trabajo con la PGR. Así empezó su activismo en el MPJD y en Familias Unidas por los Desaparecidos México (Fundem).

Con el cambio de administración hablaron con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. “Se hablaba mucho de uno al que llamaban El Indio. Se decía que era el ejecutor, el cocinero. Fundem dio a Osorio mucha información de dónde vivía y por dónde andaba, qué camioneta manejaba. Pero nunca daban con él. Un día voy viendo en la televisión la foto de mi hijo y la noticia diciendo que habían detenido al asesino. Todo esto sin avisarnos a nosotros. Al mes siguiente lo envenenaron en el penal de Topo Chico”.

No tendrá usted nada qué ver, ¿verdad?

Lo primero que le dijeron a María Salvadora Coronado cuando acudió a la Procuraduría de Justicia de Veracruz a poner una denuncia por la desaparición de su esposo el 27 de mayo en Córdoba, fue: Usted no tendrá nada qué ver, ¿verdad? Nítido ejemplo de revictimización.

De entonces a la fecha la investigación no arroja resultados. De la fiscalía veracruzana pasó a manos de la General de la República. Ahí, en el área de desaparición forzada, le tocó una agente del Ministerio Público comprensiva, María de Lourdes Palacios. Pero poco antes de realizar unas diligencias en Veracruz, cayó enferma y murió al poco tiempo. Eso fue en 2018. Después le han tocado cuatro cambios de Ministerio Público, cada uno peor que el anterior . El actual, Moisés Castro, le advirtió de entrada: Yo soy de la vieja escuela. A mí no me gusta hacer búsquedas con las familias porque son muy problemáticas. Voy a empezar por entrevistar a sus hijos .

Cuando varias madres se quejaron de estos abruptos cambios de MP sin consultarlas ante Irene Herrerías, la titular de la Fiscalía en Materia de Derechos Humanos, de quien depende la Comisión Nacional de Búsqueda, les respondió lo toman o lo dejan .

Mauricio había viajado al poblado La Concepción, cerca de Córdoba, donde la madre de María Salvadora tiene una casita. Su hijo Edgar estaba ahí. Iba a recogerlo para llevarlo a unas pruebas de segunda división de futbol. Llegó a La Concepción y salió hacia Córdoba diciendo: Regreso al rato . Jamás volvieron a verlo.

“Lo primero que hice fue ir a levantar una denuncia a la agencia 2 de Córdoba. El agente que me atendió después de horas me dijo: ‘¿Y no habrá tenido usted nada que ver con su desaparición?’”

En otra ocasión fue a la Procuraduría de Justicia en Xalapa a consultar los avances del expediente. Primero me dijeron que no lo encontraban. Después que el papá de su esposo había ido a Xalapa y se había llevado la carpeta .

–Pero mi suegro murió antes de que mi esposo naciera.

–Ay, sí, discúlpeme, me equivoqué. Fue su mamá.

La suegra murió sin saber que su hijo estaba desaparecido.