Durante la apertura del encuentro, que duró más de cuatro horas, Rodríguez Velázquez sostuvo que las víctimas son el centro en todas las etapas, para alcanzar la justicia y la no impunidad . Después de que en las mesas de trabajo una de los críticas fue que los servidores públicos que atienden estos casos son indolentes , dejó en claro que debe haber un cambio en ese sentido.

A su llegada, la funcionaria acudió al asiento de cada una para estrechar su mano. Como primer compromiso, expresó: Nosotros tenemos la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum a todas las dependencias del gobierno de México, que nos dio esa instrucción de atender como una prioridad del Estado el problema de la búsqueda de personas, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como de garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias .

Frente a integrantes del colectivo Guerreros Buscadores, en su mayoría del estado de Jalisco, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender los casos de desaparición de personas es hacerlo como una prioridad de Estado . Y lanzó un ultimátum a los servidores públicos federales que atienden las denuncias por este delito: advirtió que de no efectuarse con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos, tendrán que irse , ya que la mandataria no está jugando .

Nos hemos comprometido a que tengan un buen trato, que sean congruentes con la obligación de atender o de coadyuvar cuando la competencia cae en la jurisdicción de esas autoridades. Nosotros estamos convenciendo a todos los servidores públicos de que sea un enfoque con perspectiva de atención y protección a sus derechos. Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta , indicó.

–¿Es un ultimátum? –se le preguntó después en entrevista.

–Sí

–¿Esto es a nivel federal?

–Nacional, federal, sí.

A nombre de las asistentes, Navarro recalcó: Nosotros no somos enemigos, queremos caminar de la mano con ustedes . Expuso que comenzaron a llegar a acuerdos. Además, al presentar 10 propuestas en esta materia, aseguró que hay un compromiso para investigar a las autoridades estatales de la administración del ex gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, y aseveró que van a remover a algunos.

Sobre el llamado que hizo momentos antes la secretaria de Gobernación, Navarro señaló: “eso es lo que estábamos esperando… es un ultimátum para los funcionarios, ya que ha habido mucha corrupción, y mucha omisión de parte de algunos, más en el estado de Jalisco”.

Mientras, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la decisión del gobierno de México de abrir un espacio de participación y escucha para nutrir la iniciativa de reforma en materia de desaparición de personas. Por medio de redes sociales, indicó que el tema amerita respuestas oportunas en beneficio de las familias y de la sociedad en su conjunto .

Rodríguez anunció que se reunirá de nueva cuenta con este colectivo el 23 de mayo, mientras este martes y el jueves continuarán los encuentros con otras agrupaciones.