esde que el desquiciado Donald Trump divulgó su perversa intención de imponer aranceles a todo y a todos, porque han abusado de Estados Unidos , la comunidad de naciones le advirtió que proceder en tal sentido equivaldría a darse un tiro en elpie y entre las patas se llevaría a tirios y troyanos, lo cual, en efecto, se materializó a partir del pasado 2 de abril (cuando dio a conocer a quiénes y en qué proporción aplicará las tarifas ), fecha en la que comenzó el terremoto financiero, bursátil, cambiario, petrolero y, obviamente, comercial que parece no tener fecha de caducidad.

Entonces, es lo de menos si se dio un balazo en el pie o es víctima del efecto búmeran, porque lo peligroso es que en su afán de desbancar a China y hacerlo a la brava, Trump lo único que logra es desestabilizar la economía mundial. Estados Unidos, de por sí instalado en una burbuja, de tiempo atrás decidió subirse a la hamaca, mientras el gigante asiático avanzaba a galope y arrasaba en los mercados internacionales. Y el magnate hasta ahora se dio cuenta, por lo que quiere cobrarse la afrenta extorsionando y golpeando a terceras naciones, mientras estimula la recesión y la inflación en su propio territorio.

Dado que China aplica la misma receta arancelaria a Estados Unidos, ahora Trump amenaza con incrementar a 104 por ciento las tarifas aplicables a las importaciones del gran dragón, si es que éste no recula, lo que obviamente no hará. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático denuncia que la imposición unilateral de Estados Unidos priva efectivamente a los países, en particular a los del Sur Global, de su derecho al desarrollo, y seguramente enfrentará una oposición generalizada de la comunidad internacional . La decisión afecta a más de 180 países y regiones del mundo, incluidas algunas economías clasificadas por la ONU como países menos desarrollados . El inquilino de la Casa Blanca actuó de una manera que prioriza sus propios intereses a expensas de los beneficios legítimos de otras naciones , lo que refleja el unilateralismo, el proteccionismo y el acoso económico .