l lunes negro generó turbulencia mundial en bolsas, pérdidas fluctuantes, un emplazamiento peligroso a China, preocupación creciente y signos de oposición hasta en sectores trumpistas y el asomo de las posibilidades de que el garrote arancelario pueda irse diluyendo, en lo posible, al dar paso a múltiples negociaciones bilaterales que ya iniciaron.

Las bolsas asiáticas, por cuestión de reloj, colocaron el indiscutible toque de alarma, luego las europeas y cerraron las americanas. Horas expectantes, tendencia crítica sostenida, vacilaciones y tribulaciones mientras Tronald tronaba y troleaba desde la Casa Blanca, tañendo la lira ante el mundo bursátil y económico en llamas de variada medición.

México no quedó fuera del círculo de daños inmediatos, pero en cuantía menor. Hubo impacto en la paridad cambiaria, más no en dimensiones pánicas. La bolsa bajó, pero también en proporciones sin escándalo. Pero el reparto de males se enfila a tener un oriental repunte hoy, al cumplirse el plazo fijado por Trump para retractarse de los aranceles que China puso en legítima reciprocidad a los impuestos por Trump, quien advirtió que instauraría 50 por ciento más de aranceles si su principal rival no da marcha atrás este martes.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum se mostraba complacida por el detalle trumpista de retomar y difundir en su red el video del gobierno claudista contra las adicciones. Ese gesto, a entender de Palacio Nacional, muestra que Trump va asumiendo la valía de combatir las causas y no solo las consecuencias.

Otro tema relevante del lunes 4T fue el inicio de diálogo con organizaciones buscadoras de personas desaparecidas, el primero con Guerreros Buscadores, la agrupación que colocó en el mapa nacional e internacional el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el tema es una prioridad de Estado y que la Presidenta dio instrucciones precisas de atenderlo con sensibilidad e incorporando voces y planteamientos de familiares de desaparecidos a la iniciativa de reformas legales en la materia. Ya se verá hasta dónde se llega y con cuánta profundidad, sobre todo bajo la lupa del correspondiente comité de Naciones Unidas.