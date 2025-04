Se une a otras cuatro precandidaturas de la centroizquierda chilena: Carolina Tohá, ex ministra del Interior, del reformista Partido por la Democracia; los diputados Vlado Mirósevic, del Partido Liberal, Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, y Gonzalo Winter, del Frente Amplio, del presidente Gabriel Boric.

Pelea abierta

Mientras, en la derecha prevalece una pelea abierta entre las tres candidaturas presidenciales declaradas –la ex parlamentaria, ex ministra y ex alcaldesa Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos; el ultraconservador José Antonio Kast, del Partido Republicano, y el ultraliberal Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

Kast y Kaiser –admiradores de Trump, Bukele, Bolsonaro y Milei–, que en sondeos marcan en torno a 6 y 15 puntos, y cuyos partidos planean ir en una lista parlamentaria para disputarle a Chile Vamos –la derechita cobarde , como la describen–, rehúsan una primaria con Matthei y prometen llegar ambos a la primera vuelta de noviembre.

La ex alcaldesa figura estancada en torno a 20 puntos, si bien lidera las preferencias.

Hay otras tres candidaturas minoritarias, una la del diputado Alberto Undurraga, de la Democracia Cristiana, partido que lucha por sobrevivir tras haber sido mayoritario.

Otros 60 buscan las casi 37 mil firmas necesarias para inscribirse como aspirantes independientes.