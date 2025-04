Desde Ramallah, la cancillería de la Autoridad Nacional Palestina aseveró que la retirada de Hungría del Tribunal Penal Internacional no le exime de sus responsabilidades en virtud del Estatuto de Roma, en particular porque los crímenes cometidos por Israel constituyen una violación del derecho internacional , al condenar que Budapest no haya arrestado a Netanyahu.

El jefe de gobierno israelí visitó Hungría del miércoles al domingo pasados, y a su llegada a la capital húngara el gobierno del primer ministro Viktor Orban anunció que comenzaba el proceso para retirarse de la CPI.

Por lo pronto, Países Bajos aseveró que endurecerá los controles de la exportación de material militar a Israel, en especial de aquellos productos que puedan tener una finalidad tanto civil como militar.

Con información de Europa Press