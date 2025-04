Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 8 de abril de 2025, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin ayer a tres años de litigios sobre las reglas para exhibir películas en los cines de México, pues resolvió en definitiva que todas las cintas arte pueden ser proyectadas con doblaje al español, pero siempre deben contener subtítulos en ese idioma.

Dicho criterio tendrá que ser acatado por todos las salas próximas semanas, una vez que se notifique del fallo al Congreso de la Unión.

Con nueve votos contra uno, el Pleno del máximo tribunal del país aprobó una declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la Primera Sala, la cual eliminó del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía la prohibición implícita de que sólo puedan ser doblados al español los filmes clasificados para el público infantil y documentales educativos.

La discusión se presentó porque el Congreso de la Unión hizo caso omiso a la resolución de octubre del 2023 de la Primera Sala sobre un amparo en revisión de 2022, la cual ordenó a los legisladores federales reformar o derogar la norma señalada para corregir dichos vicios de inconstitucionalidad.