Mientras, la alcaldía Miguel Hidalgo aseguró que los organizadores engañaron al gobierno capitalino al reiterar que omitieron reportar la colocación de estructuras, las cuales no fueron incluidas en su programa especial de protección civil, y mucho menos estaban cuando se hizo la supervisión el día anterior al acto. También rechazó la insinuación que se hace en el boletín del Gobierno de la ciudad, a través de la secretaria de Protección Civil, en donde declara la posible responsabilidad, derivada de faltas al proceso de verificación por parte de la alcaldía .

A su vez, Jorge Rivera, tío de la fotógrafa Berenice, señaló que el percance ocurrió entre las 5:30 y 6 de la tarde del sábado, y que fue por compañeros de trabajo que se enteraron del hecho. Aseguró que en el hospital Rubén Leñero se les informó que los dos jóvenes llegaron sin vida y reprochó que no haya claridad en cómo sucedieron las cosas, por existir diversas versiones. En qué cabeza cabe que si le cae a alguien una estructura de ese tipo pueda sobrevivir . Confió en que pronto se avance en la investigación.

Señaló que se indaga al personal y a la empresa encargada de operar la maquinaria, además de los organizadores de la actividad. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, apuntó, se inició a una investigación que integra los elementos fáctico y jurídico. El primero significa esclarecer cómo estaba instalada la grúa y por qué se cayó, y el otro, establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente .

Así, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, buscará a estas personas para darles acompañamiento y garantizar que no haya impunidad.

Se le preguntó si se investigará a los organizadores. Todo, todo tiene que indagarse. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene que hacer toda la investigación a la concesión, a los organizadores y a los servidores públicos que de alguna manera estuvieron involucrados en autorizar, para ver si hay alguna responsabilidad o no .

Hizo mención de que el Parque Bicentenario está en los terrenos que ocupaba la refinería de Azcapotzalco, los cuales, al cerrar fueron concesionados a una empresa. Agregó que aun cuando los permisos los autorizó la alcaldía Miguel Hidalgo, que verificó las condiciones en que se realizaría la actividad musical, la jefa de Gobierno, Clara Brugada dio seguimiento al caso en cuanto se conoció la caída de una plataforma donde se instaló un anuncio. No debe haber impunidad, más allá de que haya sido un accidente. Hay que ver cómo estaba colocado este equipo que se cayó, aseveró.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, a que revise las condiciones en que se concesionó el Parque Bicentenario, donde el sábado perdieron la vida los fotorreporteros Citlali Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas Hernández. Que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no. Que, en todo caso, lo administre el gobierno , dijo en la conferencia mañanera.

Por otro lado, en la muerte de los dos jóvenes fotógrafos habrá justicia, reparación del daño y garantía de no repetición de este tipo de hechos, sostuvo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien señaló que en esos hechos hay responsabilidades directas e ineludibles que todos vemos a simple vista, como los de la empresa encargada del festival. En todas las responsabilidades de todo el proceso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es la encargada de investigar . Celebró la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de revisar la concesión del parque a un particular que se otorgó durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, y respaldó que sea el gobierno federal el que se haga cargo de la gestión de este espacio recreativo.

Colocación de memorial

En tanto, en la Facultad de Estudios Superiores (FES-Aragón) se llevó a cabo un homenaje póstumo y la colocación de un memorial para Berenice y Miguel Ángel. La comunidad estudiantil hizo un enérgico llamado por justicia y visibilización de las condiciones precarias de ser periodista y sobre todo, jóvenes recién egresados de la universidad.

Con rabia e indignación, alumnos y profesores de las carreras lamentaron los hechos.

Por una parte, las autoridades escolares realizaron el primero de los actos póstumos y por la tarde, la comunidad estudiantil se reunió para recordar a sus compañeros y exigir justicia.

Andrea Vega, alumna de la carrera de Economía, fue una de muchos oradores que mostraron su indignación, tanto por la negligencia de las autoridades como por la precariedad de las condiciones laborales de quienes tienen su primera experiencia de trabajo.

Arriesgar nuestra vida no debería ser el costo. En palabras del maestro Javier Valdez, al buen periodismo, le hace falta sociedad que lo acompañe, Lo triste es saber y es el colmo que haya periodistas cubriendo el dolor de periodistas. Este gremio va solo, está solo y parece que no hay sociedad que lo acompañe , agregó la joven.

Jesús Axel Cuapio García, de cuarto semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo, llamó a pedir justicia por los compañeros fallecidos, y yo creo que nadie debe ser el siguiente, si nos ponemos las pilas para pedir justicia , exclamó mientras portaba una pancarta en la cual podía leerse porque el siguiente puedo ser yo .

Colecta

Durante la ceremonia, los jóvenes hicieron cuestionamientos sobre la responsabilidad de quién autorizó la grúa y bajo qué condiciones sus compañeros estaban ejerciendo la labor periodística.

Otra de las alumnas habló en nombre de la familia y aseguró que la mamá de una de las víctimas pide que el hecho no quede impune y que se haga viral para que no exista más explotación laboral, porque ni siquiera estaban asegurados ni tenían otro tipo de prestaciones.

Profesores de la FES manifestaron que es injusto que en el deseo de ejercer el periodismo la negligencia haya truncado, sus sueños, sus metas.

Durante el acto se hizo una colecta para ayudar a las familias de los estudiantes y comunicadores que perdieron la vida.

Visiblemente consternado, José Arturo compañero de clase de Miguel Ángel, quien cursaba el octavo y último semestre de la carrera, dijo que por lo poco que pudo conocerlo y convivir con él, era amable y trabajador y que acostumbraba subir a sus redes sociales fotos de conciertos.

Me parece absurdo que ocurran este tipo situaciones en una actividad así y sobre todo que traten de tapar la información. Es increíble e incluso ridículo que traten de tapar el sol con el dedo. Pido justicia y me imagino que muchos compañeros concordamos , expresó.

La organización de la ceremonia emitió un comunicado en el que reitera sus condolencias. Aseguran que desde el primer instante han estado trabajando de la mano de autoridades y colaborando en todas sus solicitudes .

Alonso Urrutia, Emir Olivares, Nayelli Ramírez Bautista, Rocío González Alvarado y Néstor Jiménez, reporteros, y Rene Ramón, corresponsal