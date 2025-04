Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 8 de abril de 2025, p. 17

Washington y Nueva York., La pregunta más frecuente de la última semana ha sido: ¿por qué? Es decir: ¿qué está detrás de los aranceles masivos? Con el desplome de las bolsas de valores, el pronóstico de incrementos drásticos en el precio de automóviles y teléfonos celulares, y los grandes empresarios desde Wall Street hasta Silicon Valley expresando alarma, las especulaciones sobre las razones y la lógica detrás de los aranceles van desde que son un instrumento de negociación (más de 50 países han solicitando reuniones con la Casa Blanca) y parte de un plan de largo plazo para resucitar el sector manufacturero de Estados Unidos, hasta una maniobra para hacer colapsar la economía a propósito.

El presidente Donald Trump insistió ayer en que los aranceles tendrán el efecto deseado. Pero aun dentro de la Casa Blanca hay confusión sobre cuáles son los objetivos reales de esta política comercial. Al tipo sencillamente le vale una mierda , comentó a The Washington Post un funcionario de la Casa Blanca con conocimiento de cómo piensa Trump sobre esto. ¿Malas noticias? Le importa un carajo. Va a hacer lo que dijo. Hará lo que prometió en la campaña electoral .

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el fin de semana que la finalidad es convencer a otros países de reducir sus aranceles a las exportaciones estadunidenses. El asesor económico nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, informó que unos 50 países están solicitando reuniones para negociar cómo reducir los aranceles. El propio Trump se jactó el fin de semana de que, en una conversación con el mandatario de Vietnam, le comentó que ese país “quiere reducir sus aranceles a cero si logra un acuerdo con Estados Unidos.

Países de todo el mundo están hablando con nosotros. Se están discutiendo parámetros firmes, pero justos , escribió Trump en redes sociales antes de anunciar que Estados Unidos ha iniciado negociaciones con Japón sobre una reducción de aranceles. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó nuevos reportes de la cadena CNBC de que se estaba analizando pausar los aranceles, un rumor que seguramente fue filtrado por asesores dentro de la Casa Blanca que han estado argumentando contra una estrategia arancelaria de largo plazo. Todo esto provocó un feroz subibaja en Wall Street.

Pero el propio presidente nutrió la confusión sobre por qué impulsó las tarifas de esta manera cuando compartió un tuit de una cuenta de redes sociales llamada PapaBear, que decía: “Trump está haciendo caer la bolsa de valores 20%… pero lo está haciendo a propósito”. El tuit incluye un video que sugiere que los aranceles son parte de una estrategia que busca generar fondos para el Tesoro estadunidense y debilitar el valor del dólar en relación con otras monedas para reducir el déficit comercial.

Si bien la lógica de hacer que se desplomen las bolsas de valores para mejorar la economía local es rechazada por una mayoría de economistas y el mensaje compartido por Trump incluye varias mentiras, sí existe una estrategia económica impulsada por sectores de derecha que buscan una restructuración de la economía estadunidense. El sistema actual de comercio da la ventaja a países que contienen salarios, lo que crea una carrera mundial hacia abajo. Eso se ha traducido en 40 años de estancamiento de los salarios estadunidenses, una clase media más reducida y un declive de la calidad del empleo , escribió la semana pasada el economista conservador Mark DiPlacido, de la empresa American Compass, en The New York Post. Ahora, en lugar de buscar ganancias en el extranjero a expensas de trabajadores estadunidenses, los negocios tienen nuevos incentivos para construir, capacitar e invertir aquí, empleando mano de obra y recursos estadunidenses .

Lloriqueo de Wall Street

Coincide en parte el líder progresista del sindicato nacional automotriz UAW, Shawn Fain. Hemos estado sentados aquí durante más de 30 años, desde los inicios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993-1994, viendo nuestra base industrial desaparecer en este país , comentó ayer en entrevista con National Public Radio. La mitad de los estadunidenses ni siquiera tienen acciones; entonces, cuando escucho todo el lloriqueo sobre la bolsa de valores digo: eso es sólo Wall Street. Son gente que ya es rica, y a fin de cuentas, la mayoría de la clase trabajadora está intentando sobrevivir ahora mismo. Enfurece saber que nuestros medios de vida nos han sido arrancados durante décadas y a nadie le ha importado .

Para Fain, el propósito de los aranceles es reformar la economía estadunidense para recuperar empleos manufactureros en este país, pero reconoce que el proceso de reajuste sería difícil. En respuesta a advertencias de personas como el ejecutivo jefe de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, sobre una posible recesión causada por la política arancelaria, Fain dijo: ¿Y dónde estaba JP Morgan, toda esa gente, cuando las empresas estaban elevando los precios durante los últimos tres o cuatro años?

Apenas es el comienzo

Para los que buscan una explicación, ni los propios asesores de Trump –muchos de los cuales son multimillonarios– están de acuerdo; de hecho, muchos de ellos están perdiendo dinero con el desplome de las bolsas de valores. No obstante, Peter Navarro, asesor clave de Trump en la Casa Blanca, escribió en el Financial Times: Ésta no es una negociación. Para Estados Unidos, estamos en una emergencia nacional detonada por déficits comerciales causados por un sistema tramposo . Agregó: Trump siempre está dispuesto a escuchar. Pero los líderes mundiales que, después de décadas de hacer trampa de pronto están ofreciendo reducir aranceles, deben saber que esto apenas es el comienzo .

Concluyó: Queremos escuchar de muchos países, incluidos Camboya, México y Vietnam, que dejarán de permitir que China evada aranceles estadunidenses al usarlos para hacer exportaciones. Hay una amenaza mucho mayor en la red de barreras no arancelarias que continúan estrangulando a las industrias estadunidenses. Y eso también tiene que acabar. Todo lo que quiere Estados Unidos es equidad. El presidente Trump sencillamente está cobrando lo que ustedes nos cobran. ¿Qué es más justo que eso?

Trump volvió a quejarse ayer de que todos son tramposos. Una vez más subrayó que su país perdió 90 mil fábricas desde el TLCAN y que el T-MEC fue mucho mejor . Pero el problema es que hacen trampa como locos. Canadá hace trampa, México hace trampa .

O sea, aún no hay consenso dentro ni fuera del gobierno sobre el porqué de esta política.