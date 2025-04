Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 8 de abril de 2025, p. 16

La nueva amenaza de Donald Trump de imponer un arancel adicional de 50 por ciento a China si ésta no deja de responder a su ofensiva comercial se topó con pared. No provocamos problemas ni nos intimidan. Presionar y amenazar no es la manera correcta de tratar con China , respondió la potencia asiática luego de que el presidente de Estados Unidos amagó con escalar las tarifas a las importaciones de ese país, y advirtió que está dispuesta a luchar hasta el final .

China ha tomado y seguirá tomando medidas firmes para salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo , destacó el gobierno chino en un posicionamiento frente al abuso arancelario por parte de Estados Unidos , al que también calificó de acto típico de intimidación económica .

Esta respuesta viene luego de que el republicano usó su red, Truth Social, para atizar la guerra arancelaria:

Tras recibir un arancel adicional de 34 por ciento en el Día de la liberación de Trump, China contratacó con una tarifa equiparable a partir del 10 de abril.

Primero por medio de su portavoz de Relaciones Exteriores, Lin Jian, y luego en una declaración oficial, la segunda economía más grande del mundo acusó a Estados Unidos de “explotar los aranceles para subvertir el orden económico y comercial internacional, anteponer los intereses estadunidenses al bien común de la comunidad internacional y promover sus ambiciones hegemónicas a costa de los intereses legítimos de todos los países.