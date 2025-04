Ap

Periódico La Jornada

Martes 8 de abril de 2025, p. a30

Boston. Jarren Durán, jardinero mexicano de los Medias Rojas de Boston, dijo en una serie documental que dos años antes de su temporada All-Star de 2024, las presiones del deporte lo llevaron a intensos episodios de depresión e incluso pensó suicidarse.

Recuerdo cuando estaba pasando por eso y empiezas a perder un par de juegos y no te va bien, se siente como si el mundo se te viniera encima , expresó Durán, de 28 años, en el cuarto episodio de una serie de ocho partes de Netflix titulada The Clubhouse: A Year With the Red Sox, que se estrenará hoy.

El capítulo narra el viaje del pelotero, una selección de séptima ronda en el Draft de 2018, hasta hacer su debut en Grandes Ligas en 2021 después de convertirse en uno de los principales prospectos de las Mayores como uno de los mejores bateadores en Ligas Menores.

También profundiza en sus luchas poco después de ser llamado a las Grandes Ligas, ya que el ex infielder tuvo dificultades para adaptarse a jugar.

Te aman un día, y al siguiente tienen que presionarte un poco , recordó el mexicano-estadunidense, quien comentó que hubo momentos en que sintió que los jugadores eran tratados como animales de zoológico .

Algunos fanáticos a veces se lo toman demasiado en serio. Siento que cruzan la línea cuando empiezan a hablar sobre mi salud mental, burlándose de mí por eso, llamándome débil.

Durán, quien representó a México en el pasado Clásico Mundial de 2023, también dijo que la intensa atmósfera del mercado de medios deportivos de Boston lo afectó.

“Cuando comencé a tener dificultades, pensaba: ‘simplemente mándenme de vuelta’ (a las Ligas Menores). Honestamente, sentía como si hubiera una nube oscura sobre mí porque es tan fácil pasar por alto las cosas positivas para mí, y luego aferrarme a las negativas”, recordó.