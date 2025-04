Ap

Periódico La Jornada

Martes 8 de abril de 2025, p. a12

Washington. El presidente Donald Trump dio la bienvenida ayer a Shohei Ohtani, Mookie Betts y a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de las Grandes Ligas, a la Casa Blanca para felicitarlos por ganar la Serie Mundial la temporada pasada.

Trump elogió a las personas muy talentosas que vencieron a los Yanquis de Nueva York en cinco juegos, pero se negó a mencionar a algunos senadores demócratas que asistieron a la ceremonia porque simplemente no me gustan, así que no los presentaré .

Además, destacó a varios jugadores de los Dodgers por sus logros la temporada pasada, alabando a Ohtani por convertirse en el primer jugador con 50 jonrones y 50 bases robadas, al lanzador japonés Yoshi Yamamoto y al MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Tommy Edman.

Trump elogió a Betts por su juego y antes de darle la mano en la ceremonia lanzó una indirecta a los Medias Rojas de Boston por haberlo enviado a los Dodgers, .

Mookie Betts, quien fue parte de los Medias Rojas que ganaron en 2018, no hizo el viaje de ese equipo a la Casa Blanca al año siguiente durante el primer mandato de Trump. Betts estaba en los Dodgers cuando ganaron la Serie Mundial en 2020 y asistió a la celebración en 2021 con el presidente Joe Biden.

Betts, de 32 años, es el único jugador afroamericano en los Dodgers que regresó del equipo de la Serie Mundial de la temporada pasada.

Nadie más en este vestuario tiene que tomar una decisión como esta, excepto yo , dijo Betts el fin de semana sobre lo que determinó. Eso es lo que lo hace difícil. Pero es lo que es. No estoy tratando de hacer esto político de ninguna manera. Todo es sólo estar con mi equipo para celebrar algo. Es un privilegio recibir una invitación como ésta. Sólo quiero estar allí con ellos .

El mánager Dave Roberts había calificado la invitación como un gran honor que cada campeón de la Serie Mundial tiene la oportunidad de experimentar. Roberts dijo que acudir a la Casa Blanca no fue por una conversación formal que él y los jugadores tuvieran.