Martes 8 de abril de 2025, p. 4

Al participar de solista en el espectáculo sensorial Inside Vivaldi: Las cuatro estaciones, el violinista Felipe Bermúdez (Ciudad de Puebla, 1994) interpretará por primera vez música del compositor italiano, autor de este cuarteto de obras para violín y orquesta. A pesar de ser un repertorio muy conocido, no lo había abordado , señala al referirse a la producción que se presentará el jueves y el 17 de abril en el Teatro Centenario, en Coyoacán, donde estará acompañado por un grupo de cámara de nueve atrilistas.

Integrante de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, para Bermúdez uno como músico es siempre consciente de sus capacidades técnicas y este repertorio está, por así decirlo, dentro de mis posibilidades . Fue por eso que aceptó la invitación de la cornista Ginger Cordero, por medio de Seven Waves Productions, con quien ha colaborado como músico de orquesta.

Bermúdez resume su acercamiento a Las cuatro estaciones en tratar de descifrar las cuestiones técnicas de la partitura por medio del estudio lento, pedacito por pedacito, revisando los lugares que no salen bien. Repitiendo hasta lograr el mejor resultado .

Puntualiza: Como músico siempre hay repertorio más exigente que otro y siempre nos estamos preparando. Cada día habrá retos mayores. Hay obras que a veces pueden exceder las capacidades técnicas momentáneamente, porque justo al estar en una preparación continua se busca alcanzar cierto nivel para tocar más y más. En el caso de Vivaldi, es algo que dentro de lo que he practicado, creo poder lograrlo suficientemente bien .

Para el violinista es “muy satisfactorio reproducir música que se conoce de siempre y que, sin embargo, no había interpretado. Me acuerdo cuando empezaba con el violín y lograba reproducir una melodía, se me hacía algo mágico lograr imitar algo que sólo había escuchado; es decir, producir algo que estaba en un papel. A fin de cuentas esa es nuestra función: dar vida a lo que está impreso en las partituras. Con Vivaldi es de algún modo emocionante proyectar mi propia versión de Las cuatro estaciones”.