Martes 8 de abril de 2025, p. 2

La trayectoria del historiador Ricardo Pérez Montfort (1954), especializado tanto en procesos políticos como culturales y quien realizó una extensa biografía del general Lázaro Cárdenas del Río, recibe un tributo con el libro La incansable tarea de mirar lejos: Homenaje a Ricardo Pérez Montfort (Bonilla Artigas Editores). La publicación, coordinada por Carlos Martínez Assad, reúne textos de 16 colegas y amigos en torno a la gran diversidad de temas que Pérez Monfort ha abordado a lo largo de más de 40 años de carrera.

¿Cómo se manifestaron sus intereses y cómo ha podido investigar temas tan diversos? El homenajeado contesta a La Jornada por escrito: “Aventuro que se trata de una combinación de inquietudes que desde muy joven fui descubriendo mientras intentaba decidir qué carrera iba a estudiar. Tanto las ciencias sociales como la música, la literatura, la fotografía y el cine me atrajeron desde muy temprano, aunque profesionalmente decidí abocarme más al estudio del ser humano y los diversos quehaceres que lo han caracterizado en el tiempo y el espacio.

“Mis primeros estudios profesionales fueron la antropología y la medicina. Esta última más por intereses de servicio o revolucionarios que científicos, aunque la abandoné muy pronto; en cambio, la antropología me llevó a la historia, que me permitió abrir un amplio horizonte que podía abarcar no sólo con el estudio de la vida política y económica, sino también con el mundo cultural que rodea el quehacer humano.

“Si bien en un principio me dediqué al estudio del mundo maya, no tardé en desviar mi atención a la Revolución Mexicana y al México posrevolucionario. Poco a poco fui incorporando mis demás intereses, como la música, la literatura, la imagen y la representación, a los estudios históricos, gracias a la posibilidades que me ofrecía la historia regional y la de la vida cotidiana. Ambas áreas de investigación apenas se abrían en el horizonte de los estudios históricos cuando cumplía con los requisitos de la carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

“Terminada la licenciatura, logré ingresar al Centro de Capacitación Cinematográfica porque no estaba tan seguro de querer dedicarme por completo a la historia. En esa misma época trabajaba en Radio Universidad y Radio Educación, muy cerca de la música, que desde muy joven me había despertado cierta vocación. Así, el cine, la fotografía y la música me siguieron rondando durante todo este tiempo.