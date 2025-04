Periódico La Jornada

Martes 8 de abril de 2025, p. 6

El Jardín Botánico de Bogotá trabaja procesos in vitro con plantas Drosera capensis, Drosera alba y Drosera espatulata. Se toman semillas en un medio de cultivo artificial (generalmente frascos), para facilitar la conservación, crecimiento y desarrollo de los vegetales. En el caso de las carnívoras, se ha logrado obtener mil 200 envases de colección in vitro y cerca de 500 plantas de las especies mencionadas, como colección ex vitro. En la imagen, una Drosera madagascariensis.