El objetivo del programa es contribuir a la incorporación de jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan, en actividades productivas a través de su capacitación para el trabajo, aportando al eje desarrollo con bienestar y humanismo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Mediante su implementación se refuerzan las alianzas entre los sectores público, productivo y social para la capacitación de jóvenes, con especial atención a quienes enfrentan condiciones de desigualdad o vulnerabilidad, facilitando el desarrollo de experiencia laboral y habilidades para el empleo. De igual forma, aporta al eje economía moral y trabajo, acompañando la transición de las y los jóvenes de la etapa formativa a su inserción al empleo, para promover mejores trayectorias laborales, con el fin de construir un México más justo y democrático.

El Programa ha tenido efectos positivos en la inclusión de las juventudes. Con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares más reciente, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) señaló en un estudio publicado en 2023 que, en promedio, las personas jóvenes egresadas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvieron 2.7 veces más probabilidad de encontrar empleo, comparado con aquellas que no participaron en el programa. En dicho estudio, se señala que seis de cada 10 jóvenes que egresaron de Jóvenes Construyendo el Futuro encontraron trabajo.

De acuerdo con la misma encuesta, el programa incrementó la probabilidad de contar con acceso a servicios de salud en 25.1 por ciento a nivel nacional en comparación con las personas jóvenes que no estudian y no trabajan.

Jóvenes Construyendo el Futuro ha cumplido con su objetivo ya que se han registrado avances en la inclusión laboral de los jóvenes, pues la población que no estudia y no trabaja ha disminuido en los últimos años. Se estima que para 2030, la proporción de jóvenes que no estudian y no trabajan baje en 6.1 por ciento, en relación con 2018, pasando del 23.3 por ciento a 17.2 por ciento.

Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha continuado con la implementación y mejora del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en favor de las juventudes de México con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la seguridad de la población mediante la atención a las causas que generan la violencia y la pobreza. Cada día trabajamos para asegurar la inclusión de las y los jóvenes a través de la capacitación para el trabajo con el compromiso de que jóvenes que no desempeñan ninguna actividad obtengan un apoyo económico para capacitarse para el trabajo. La aprobación del pasado 11 de marzo de la reforma Constitucional al Artículo 123 que eleva a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es la muestra clara de ello. Nunca más un México sin sus jóvenes.

*Secretario del Trabajo y Previsión Social (@marathb)