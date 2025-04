Además, se pidió a las secretarías de seguridad de las 32 entidades que identifiquen y retiren las cámaras de vigilancia y equipos de videograbación instalados de forma irregular.

En el contexto de las campañas, ayer la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y candidata a repetir en el cargo, Loretta Ortiz Alhf, afirmó que es igual de honesta que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador , y dijo que los valores y principios de la 4T no robar, no mentir y no traicionar al pueblo deben ser parte de la futura nueva integración del máximo tribunal del país, que iniciará funciones el 1º de septiembre de este año.

Desde Puebla, se declaró obradorista y presumió que participó en la creación de Morena, pero renunció a su militancia cuando fue postulada a la Corte, por lo que nadie puede acusarla de parcial.