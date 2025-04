Balance de la jornada

Marlene Santos Alejo

▲ A Guido Pizarro se le borró la sonrisa. Tigres no anota, no gana y no funciona de cara a la Liguilla; apenas empató sin goles frente al Puebla. Foto @clubtigres

G rupo Pachuca sigue en el centro del huracán. No sale de un lío cuando ya está en otro. Fox Sports México parece lo mismo que Fox Corporation, pero no lo es; es más, están peleadas y por eso no hubo transmisión del juego Pachuca-América. Nadie la llamó, sin embargo, ahí va la Liga Mx y anuncia su apoyo a los Tuzos; horas después, su patrón TUDN (Televisa-Univisión) informa que va a demandar al Pachuca porque no lo dejó transmitir para Estados Unidos. Los de Hidalgo responden que no son ellos, sino una orden judicial ilegal y arbitraria que lograron suspender, pero, de última hora, se reactivó. Debido a ese embrollo, hubo pocos testigos de la segunda derrota del Águila en el torneo… Es sólo una arista del desbarajuste, del anárquico y policromo cuadro que por estos días escenifica el futbol mexicano… Equipos ahogados en ansiedad, desesperación, pleitos internos, depresión, incertidumbre, líos de tribunales y otros tirados a la indolencia… El respetable no halla hacia dónde tornar la mirada frente al circo de múltiples pistas. Lo recomendable es tomar distancia y disfrutar la panorámica del show, que tuvo un picante episodio con la rabieta de Sergio Canales, de Rayados, en El Barrial. Tocado en las más finas y sensibles fibras de su gran ego, el jugador ibérico se sintió zaherido; no soportó el jueves lo que pareció un regaño del técnico Martín Demichelis e hizo descomunal rabieta. Canales, ciego de cólera, pateó una puerta de vidrio que al romperse le provocó heridas, lo que tensó más el ambiente. Los jugadores, como los toros de lidia, entran en furor al ver sangre, ¡peor si es la de un hermano! Desde luego, íntimamente aplaudían a Canales por haber dicho a Martín que el equipo no juega a nada … Que cada quien fabrique la escena hasta donde le dé su imaginación. Lo cierto es que los equipos regios tienen directivos ineptos que dilapidan a lo tonto. Tanto el Monterrey como Tigres. Ambos se han dedicado a contratar jugadores que se abrazaron con la gloria, que brillaron intensamente hace algunos ayeres, pero aterrizan en la Liga Mx con más fama que piernas. Les atiborran la cartera de millones de dólares, los reciben como a dioses y, sin que hayan movido un dedo, les cuelgan el gafete de capitán, boletos para Fórmula Uno, todo lo que pidan y manden. El vestidor de Rayados lo gobierna un clan español; el de la UANL André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, ahora metido a estratega.