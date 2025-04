Ha girado instrucciones de que toda institución que de alguna manera es financiada por el gobierno federal tiene que eliminar cursos, exhibiciones, obras y más que se refieran a lo que califica de visión izquierdista de la historia nacional. Un enemigo es el DEI: diversidad, equidad e inclusión , el término que describe programas, iniciativas y medidas adoptadas por escuelas y universidades, empresas, bibliotecas, equipos deportivos, medios y otras instituciones, como parte de las conquistas de los movimientos de derechos y libertades civiles durante más de un siglo. Pero esto no para ahí, sino que se extiende a un proceso de censura dentro del propio gobierno.

“Placas tectónicas se están moviendo, y es una nueva versión de la verdad que se está proyectando, y eso… es el peligro más profundo que jamás hemos enfrentado como nación”, opinó el experto constitucional y profesor emérito Laurence Tribe, de la Universidad Harvard, al New York Times, recientemente.

No sólo se están borrando documentos, sitios y más, sino que incluso hay una lista oficial de cientos de palabras marcadas como no aceptables, que deben ser limpiadas de documentos, programas, becas y sitios gubernamentales. PEN America ofrece una lista de las palabras que no deben figurar en narrativas y explicaciones oficiales. Ese listado incluye aborto , inmigrantes , inclusividad , diversidad , antirracismo , odio , cambio climático pueblo indígena , LGBTQ, Golfo de México y mujeres . Ah, sí, también: Injusticia y justicia social (https://pen.org/banned-words-list/).

Casi no requiere comentario, y menos si uno debe usar todas estas palabras. Defensores de la libre expresión dicen que es la extensión de la censura de libros que la derecha ha impulsado desde hace años, y que procede hoy día (https://pen.org/banned-books-list-2025/ y https://www.ala.org/bbooks). Como recién comentó Keith Richards al recibir un reconocimiento en una pequeña biblioteca pública en Connecticut: es muy importante mantener nuestros libros no quemados .

No debe sorprender que en la lista de los libros frecuentemente censurados históricamente en este país está uno del pasado que pronosticó, en parte, el presente estadunidense: 1984, de George Orwell.

Ni hablar.

David Bowie. 1984 https://youtu.be/x2xfp MMQIJ8