a semana que terminó pudiera ser una de las que más incertidumbre han ocasionado en el mundo en los pasados 50 años. En su pretensión de acabar con el creciente predominio económico de China, el presidente de Estados Unidos decidió dislocar el sistema comercial del mundo para castigar a todo aquel que tiene relaciones con aquella nación . Es lo que se deduce de las opiniones de especialistas en la materia. Lo que está por verse es hasta dónde llegará el daño que ha asestado a la economía mundial y a la de su país. De un tajo destruyó el orden económico establecido desde la Segunda Guerra Mundial con base en un marco de acuerdos que procuraban certeza económica para el mundo entero. No era el óptimo, pero al menos propició durante más de un siglo un orden que favoreció el crecimiento económico que, aunque no benefició a todas las naciones, al menos permitió establecer normas y medidas civilizadas de intercambio comercial. Esa certeza la enterró Trump de un plumazo. Hoy todo es incertidumbre sobre la forma en que esas medidas afectarán a la comunidad de naciones. Se han escrito un sinnúmero de análisis tratando de entender y explicar el por qué y el alcance de la medida. El hecho es que, debido a la ignorancia y maldad del galimatías que se le ocurrió, en su propio gabinete no atinan a explicar en forma más o menos coherente cómo afectará, ya no al mundo, sino a la sociedad que votó por él. Si no fuera por lo trágico, llama a mofa la tabla de aranceles que aplicará a cada país: un ejemplo es la inclusión de una isla que sólo habitan pingüinos.