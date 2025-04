Ubicar la serie durante la Semana Santa no es un recurso de ambientación. En Andalucía no es sólo una conmemoración religiosa, sino es una estructura cultural y social. Marca el ritmo del año y establece una lógica de sacrificio, redención y representación pública que impregna todos los aspectos de la vida local.

Las procesiones, los tambores, los nazarenos y las imágenes religiosas aparecen como parte del paisaje y símbolos de una cultura del silencio, de la vigilancia mutua, del castigo y del control.

Cuando nadie nos ve forma parte de una ola reciente de ficción española que busca mirar hacia adentro, hacia las zonas incómodas del país. Como La unidad, Antidisturbios o La mesías, esta serie no tiene miedo de cuestionar instituciones tradicionalmente intocables: la Guardia Civil, el Ejército, la Iglesia y las familias tradicionales.

Las dos protagonistas –una española que conoce los códigos del lugar y una extranjera que los observa con extrañeza– permiten ver el contraste entre quienes juegan dentro del sistema y quienes lo cuestionan. ¿Qué se ve cuando nadie mira? Tal vez la gran pregunta no es quién cometió el crimen, sino por qué tanta gente prefirió no hablar. Cuando nadie nos ve no ofrece respuestas fáciles, pero sí lanza una invitación incómoda a mirar lo que muchas veces se esconde tras la devoción, unidad y tradición. Lo hace con la potencia narrativa de quien sabe que las historias más poderosas no gritan: susurran.

Los primeros episodios ya están disponibles en Max, con nuevos capítulos cada viernes, y si algo queda claro al verla, es que lo más importante, y peligroso, no siempre ocurre a plena luz, sino cuando nadie nos ve.