Lunes 7 de abril de 2025, p. 7

El destacado tecladista, compositor, arreglista y productor argentino Didi Gutman, ha dejado una marca imborrable en la escena musical internacional, al ser reconocido por su trabajo como cofundador y motor creativo de Brazilian Girls, cuarteto neoyorquino nominado al premio de Mejor Música Electrónica.

Su talento ha sido clave para definir el sonido de la banda, híbrido de géneros y culturas. Ahora debuta como solista con su disco Novel, explorando su conexión más profunda con el piano, instrumento que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en la música.

En entrevista con La Jornada, afirma: “Novel es una necesidad creativa, una expresión personal. No es la primera vez que lo hago pero sí que firmo con mi nombre. En otras ocasiones, por ejemplo, con proyectos de banda –tengo ese tipo de espacios para expresar mis puntos de vista musicales, como con Brazilian Girls–, pero siempre compagino con otras facetas mías como productor o acompañando a alguien o en colaboraciones, y eso es diferente.

“A veces no son tan claras las líneas, pero cuando uno produce, el resultado está en función de complementar la visión del artista que puede estar más o menos en línea con ellos.

Como ya no estaba haciendo trabajos con otros, decidí hacer el mío y firmarlo por mi cuenta. Necesitaba tener ese espacio de expresión .

Gutman explicó que Novel es una obra de amor, nacida de la necesidad como intérprete y como productor . Es una obra que destaca su habilidad para componer, tocar, cantar y producir, y que le permite expresarse con total libertad, ofreciendo una visión completa de su talento. El disco combina influencias de electrónica, tango, dub y rock.

Resume: Es como una necesidad de tener esa válvula de escape ese canal de expresión. Me ha llevado unos años, pero ya he definido un poco mi estilo, mi voz; cuáles son los elementos distintivos de mi personalidad musical, y un poco también de conectar con el piano, de tocar en directo o de cantar, de tocar en vivo. Ahora lo que me interesa es compartirla con el público .

Colaboraciones con Spinetta y Manzanero

El éxito actual del argentino representa la culminación de muchos años de trabajo en estudio y en giras con figuras destacadas de la música, como Roy Ayers, Bebel Gilberto, Nathy Peluso, Luis Salinas, Luis Alberto Spinetta, Melingo, Richard Bona, Me’Shell N’degeocello, C+C Music Factory, Baaba Maal, Gustavo Cerati, John Legend, Tini, El General, Trueno, Porter, David Lebón, Armando Manzanero, Meteoros, Siddhartha, De Pedro, MJ Llergo y Jorge Drexler, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y trascender las fronteras sonoras.