Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 7 de abril de 2025, p. 18

El desfile de las negociaciones arancelarias con más de 50 países con la administración de Donald Trump llevará tiempo, por lo que la incertidumbre extendida va a afectar más al crecimiento económico mundial que los aranceles en sí.

Así lo pronosticó Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, quien explicó que la guerra comercial a escala global, donde China fue muy rígida, la eurozona está a punto de atacar; India y Tailandia quieren negociar, está creando una continua incertidumbre.

Lo anterior provoca que las encuestas de percepción de confianza del consumidor y empresarial vayan en franco deterioro. Así las empresas no pueden invertir, no pueden planear contrataciones, despidos o expansión de plantas. Si no sabes qué va a pasar, se cae la inversión, motor de crecimiento , aseveró.