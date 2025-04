En la contienda, el hombre vestido como calavera atacó de inmediato y sin piedad alguna la brillante máscara plateada, dejando al descubierto una parte del rostro del hijo de la leyenda. ¡El Santo aún tiene pelo! , exclamó un irreverente joven extasiado por el calor del combate. LA Park logró su cometido y con la espalda a ras de lona de El Hijo del Santo salvó su máscara al conseguir el conteo de tres.

El combate se convirtió en lucha de parejas, donde el enmascarado de plata sufrió de nuevo la cuenta de tres, pero ahora a manos de Fuerza Guerrera, quien guardó su identidad junto a Último Dragón.

Misterioso Jr y El Hijo del Santo fueron los últimos en la contienda y la permanencia de la tapa se definió en una lucha a quien ganara dos de tres caídas. El hijo de la leyenda se puso contra las cuerdas al recibir el primer conteo, entre gritos angustiosos del público que no querían ver el rostro del ídolo. ¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo! , coreaban en las gradas, y parecía combustible para que en su última lucha en la capital saliera victorioso con un buen llaveo, pues no estaba dispuesto a caer la noche en que su hijo Santo Jr debutó en la capital en un duelo por equipos.

Para vencer a un excelente luchador se necesita otro mejor. No me ganó un mejor peleador, lo hizo una leyenda , expresó Misterioso Jr mientras se descubría el rostro.

Ver a su rival en esa condición vulnerable molestó al público, que se manifestó en contra del enmascarado de plata con abucheos y gritos desde las gradas.