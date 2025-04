Las lecciones las comenzó el ex campeón mundial Marco Antonio Barrera. Siguiendo el libreto, la primera enseñanza fue ejecutar el golpe básico del pugilismo: el jab –que mantiene media y larga distancia y a su vez permite iniciar los ataques–.

Julio César Chávez, la leyenda del pugilismo nacional, llegó al Zócalo y, frente a un viejo rival, mostró que hay descalabros que calan y no se olvidan, pero de los que uno puede levantarse: una dolorosa derrota en un deporte en el que no estaba acostumbrado a perder o caer en el laberinto de las adicciones. La escena sintetizó el postulado que afirma: El boxeo como metáfora de la vida .

Asisten 42 mil en la CDMX

Raudos, los 42 mil participantes en el Zócalo –en la cifra oficial– comenzaron a lanzar el tradicional golpe directo. Diez tiempos para un puño, igual para el otro, hasta que Chávez le puso pimienta: Dos izquierdas y una derecha , pidió.

La indicación pareció sencilla, la ejecución no tanto. En principio costó la coordinación, los asistentes percibieron que necesitarían de mayor concentración y esfuerzo. Algunos contaban en voz alta para no perder el ritmo; otros, atónitos, no daban crédito a que era imposible conectar de forma continua y exacta los tres golpes.

En medio de la Plaza de la Constitución –punto neurálgico de la vida política, histórica y cultural del país–, don Bernabé, viejo pugilista de la Romero Rubio practicaba sus propios movimientos.

Enfundado en ropa deportiva, gafas oscuras, un sombrero y, con una pesada mochila que le servía de balance, el veterano boxeador –que aseguró haber sido multicampeón en los torneos que anualmente se organizaban cerca de Tepito, allá en los años 70 –no seguía las indicaciones de los reconocidos mánagers.

Tiraba sus propios golpes al aire y los intercalaba con movimientos de pies y cintura.

El box es cosa seria , dijo mientras repetía una rutina con tres upper y un gancho, como premonición de la clase, pues Mano de Piedra” pidió ese intercambio. Frente a campeones como Irma Torbellino” García, Carlos Zárate, Lourdes Juárez, Jessica Nery Plata, José Luis Bueno, Humberto Chiquita González, Isaac Pitbull Cruz, David Rey Picasso, Marilyn Badillo y Rey Vargas, funcionarios de gobierno hacían su mayor esfuerzo para completar el entrenamiento .

Sin perder un sólo momento la sonrisa, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, cumplía enjundiosa los movimientos instruidos. Minutos antes aseguró que con esta clase se le propinaba un nocaut a la violencia en todo el país.

El paladín para esta actividad, Miguel Torruco, director de Promoción al Deporte, Arte y Bienestar, y los secretarios de Educación federal y local, Mario Delgado y Pablo Yanes, respectivamente, mostraron sus dotes pugilistas.

Tras minutos de arduos esfuerzos, los asistentes volvieron a ser testigos del pique Chávez-De la Hoya.

El mexico-americano pidió un último ejercicio para cerrar la clase: “doble jab y gancho de izquierda”. De inmediato, JC Chávez reaccionó: ¡Con el que me chingaste! , dijo sin detener los ejercicios.

¡Chávez, Chávez, Chávez! , lanzaron miles para recordarle que entre las viejas glorias, su figura está entre quienes alcanzan el calificativo de héroes .