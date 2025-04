El novelista dijo que no revisó el texto de Lontananza para esta nueva edición porque corría el riesgo de cambiar muchas cosas y prefiere respetar al Toscana de hace 28 años y no pensar que el Toscana de ahora es más sabio o mejor escritor .

Toscana (Monterrey, 1961) refirió que en su búsqueda en hemerotecas ha encontrado muchos crímenes, aunque sin la presencia de bandas organizadas. El hombre que mataba a la mujer, el hermano que mataba al otro, el que soltaba un balazo a otro porque no le gustó cómo lo vio. Leyendo periódicos de los años 50 veo que no hemos cambiado tanto .

“Para mí esto ha sido fundamental: escribo una frase y tengo a Onetti detrás de mí diciéndome ‘¡Boludo!’ Y entonces me digo ‘esto no lo pasaría Onetti’. Si me dicen que si pienso en el lector cuando escribo, pues sí, porque tengo varios lectores que me están leyendo mientras escribo: Rulfo, Onetti, Donoso y Cervantes, a quienes siempre he considerado mis padres literarios.”

David Toscana recordó que Lontananza nació a partir de un reto de Parra, quien le dijo que como no bebía alcohol no podría escribir un cuento de cantina. Escribí el cuento (el primero que aparece ahí en el libro) y vi que faltaba algo; entonces, escribí un segundo y me seguía faltando, porque tengo espíritu de novelista. Terminé hilando una serie de cuentos que aunque vagamente se pueden leer como novela, es una sucesión de cuentos relacionados .

El texto apareció primero en Joaquín Mortiz y ahora lo trajo a Ediciones Era, que siempre ha sido una editorial donde todos tenemos la tentación de publicar, pues nos hemos educado leyendo ahí toda la literatura mexicana y uno se siente un poquito huérfano si no está allí. Estamos haciendo planes para más ediciones .

Toscana contó que hay ocasiones en que el libro muere porque ya no tiene el rendimiento que tenía y hay que llevarlo a otro lado para que vuelvan a darle sangre y tienes que estar moviéndolos. Ahorita tengo varios libros muertos; aunque alguno ya ganó un premio o haya sido bien considerado por la crítica, mientras los lectores no sigan dándole batería comercial, el editor decide no volver a publicarlo .

Estos relatos aparecieron después del error de diciembre de 1994, refirió Toscana, que “afectó mucho a casi todos y circulaba esta sensación de sueños perdidos y de fracaso, lo que aparece mayormente en este libro porque era el estado de ánimo de aquel momento.

“Casi no escribo libros sobre mi experiencia, imaginación ni conversaciones con otros. Ahora me gustan aquellos en los que debo investigar un mundo y crear otro distinto, por eso la novela Olegaroy tiene que ver con un personaje que vive en la literatura rusa. Me gusta pasar años dedicándome a leer con un propósito.”

La novela Evangelia trata la posibilidad de que a José y María les hubiera nacido una niña en vez de un niño, por ella me la pasé feliz leyendo la Biblia, teología, historia, arqueología y demás. Para escribir y mantener el entusiasmo de algo durante los años que tarda, meterme en un mundo que no es el mío, eso es lo que me entusiasma .

Lontananza se presenta hoy en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y el 11 del mismo mes en la Librería Mar Adentro, en Veracruz. En la Ciudad de México contará con los comentarios del autor y de Eduardo Antonio Parra el 15 de abril a las 19 horas en Casa de Ediciones Era (Mérida 4, colonia Roma Norte).