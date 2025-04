Bertha Teresa Ramírez

La Ciudad de México enfrenta un grave problema originado no sólo por el desmedido crecimiento del parque vehicular de motocicletas, sino por las mal llamadas bicis eléctricas , que se adecuan más a las características de un vehículo motorizado por las dimensiones y la velocidad que alcanzan, pues pueden superar 25 kilómetros por hora, señaló Iraís Maya, coordinadora de proyectos de México Previene AC.

Este problema vulnera la seguridad de los usuarios de la vía pública que se trasladan a pie y en vehículos no motorizados como bicicletas, no sólo por la invasión de los espacios reservados para estas personas, sino porque también sabemos que, en caso de accidentes, ellas y ellos son quienes más desprotegidos se encuentran, ya que los responsables de estos hechos, en este caso motocicletas o bicicletas eléctricas, que superan la velocidad mayor a 25 kilómetros por hora, no cuentan con un seguro de responsabilidad civil para hacerse cargo de los daños causados a terceros”, apuntó.