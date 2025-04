H

ace unos días me llegaron unas fotos de los campos de mandarina y limón en el Valle de San Joaquín. Los árboles estaban rebozando de fruta madura, había mucho producto tirado en el suelo y ausencia de trabajadores. Ésa y otras cosechas se han perdido por falta de mano de obra, lo que rara vez sucedía en los campos de California.

No ha habido redadas en el valle, pero la gente tiene miedo; piensan que en cualquier momento los pueden capturar y deportar, y lo más fácil es en el trayecto o cuando están trabajando. No han cundido las redadas, pero sí el miedo, y éste no se quita.

Por el contrario, en Las Vegas el show continúa y no hay noticias de arrestos o redadas: la mafia lo tiene todo controlado.

Pero no sólo está alarmada la gente trabajadora; también la policía de muchos condados que ha convivido por décadas con los migrantes y sabe que son personas honestas y trabajadoras. Que se pierdan las cosechas afecta directamente a su comunidad, por eso en muchos condados los policías han decidido ir a hablar con los trabajadores y explicarles que ellos no colaboran con la migra.

Esto va en contra del artículo 287g, de la ley antimigrante de 1996, firmada por Bill Clinton, llamada de comunidades seguras , que insta a las policías locales a colaborar con la migra. Pero la indisciplina ha llegado incluso a Texas, donde un sheriff y sus ayudantes llevaron un tenderete con comida (tacos, donas y refrescos) para congraciarse con los migrantes que estaban haciendo sus labores. Todos felices y contentos.

Por ahora, las amenazas del zar de la migración, Tom Homan, a las ciudades santuario no han pasado a los hechos. El tema de la migración está todos los días en la prensa y en las redes sociales, pero se trata de casos aislados, de intervenciones quirúrgicas, en determinados lugares o de operativos que se dirigen a personas en particular, como los profesores y estudiantes extranjeros con visa que se distinguieron por sus opiniones y manifestaciones contra Israel.

Los números indican que hay más capturados que deportados; se han abierto nuevos centros de confinamiento, como el de Guantánamo; se ha remodelado un viejo edificio en Nueva Jersey, y se ha llevado a los capturados a Panamá, Costa Rica y El Salvador, lo que pone en evidencia que la deportación masiva tiene sus bemoles legales y problemas logísticos.