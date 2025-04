E

l 10 de abril Adolfo (Fito) Sánchez Rebolledo cumpliría 83 años y, como solíamos bromear, volveríamos a tener la misma edad. La suya fue una vida generosa y, en no pocas ocasiones, una existencia intensa. Marcada por la camaradería y por un compromiso firme con la justicia social, y con lo que más o menos entendíamos por socialismo.

La de Fito fue una convencida y profunda apuesta por y con la izquierda lo que, no obstante, no le impidió debatir y criticar excesos, errores o desvaríos, aunque eso le significara, como a muchos otros, exclusiones y, seguramente, desencantos y frustraciones.

Es fácil advertir que el México actual poco tiene que ver con el de los años 60, época en la que conocí a Fito gracias a Carlos Monsiváis, nuestro cronista sin pausa y sin reposo, y al siempre inquieto y fraternal Óscar González.

Hoy, pese a todo, contamos con libertades públicas y la sociedad se ha secularizado y es más activa, hemos podido tejer un entramado institucional que ha resistido embates regresivos internos y externos, y acordar unas reglas electorales con las cuales hemos tenido gobiernos de signo diverso desde el inicio de este siglo.

Largo peregrinaje que implicó el despliegue de enormes esfuerzos humanos: miles de ciudadanos, académicos, políticos, intelectuales; también, de recursos financieros y de horas invertidas en el diseño y la construcción de un edificio electoral moderno y que, ahora constatamos, han sido insuficientes para construir una cultura democrática digna de tal nombre.

Grandes empeños que no han podido desterrar la impunidad y los abusos autoritarios del poder, éstos siguen tolerándose o fomentándose, hasta llegar a festejarlos, con los costos que tienen para la desvalorización de las instituciones y la erosión de nuestra vida pública.

Tampoco hemos atendido, con seriedad y visión de largo plazo, el reto social, nuestra perenne desigualdad, y garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución.

Verdad de Perogrullo es decir que la clase política, con muy contadas excepciones, está muy alejada de las necesidades nacionales. De poco sirve la cansina retórica sobre el estado de derecho, que acompaña las celebraciones nacionales, pero no a una cotidianidad democrática aplastada por una vida pública degradada. Hoy podemos comprobar que los cambios operados en nuestra realidad, sin ser pocos, han sido epidérmicos. No han tocado fibras profundas del alma nacional y más bien han coadyuvado a la reproducción de unas formas de poder que no cejan en hablarnos de regresiones.