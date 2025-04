Trump gobierna a trompicones, señala

A

ctuando con base en que siempre tiene la razón, Donald Trump ratifica que no cambiará sus políticas económicas. Frenéticamente agrede a los daneses, a quienes mandó a Marco Rubio a que les reclamara no hacer lo suficiente para garantizar la seguridad en Groenlandia. Apapacha a Netanyahu, quien continúa impertérrito su feroz genocidio contra Palestina. Se divierte con los asesinatos de hutíes por parte de sus tropas, exclamando: “¡Ups, no habrá un ataque de estos… Nunca volverán a hundir nuestros barcos!” Y juega con Putin, alabándolo a veces y descalificándolo a la vuelta de la esquina.

Pero donde pierde todo el equilibrio es con China. Ante la venta de armas a Taiwán, que ataca frontalmente la integridad del país asiático, y la imposición de aranceles, la respuesta fue demoledora: restricciones comerciales a 27 empresas estadunidenses y un impuesto de 34% (La Jornada, 5/4/25, páginas 1-2). Y, claro, los efectos se hicieron sentir en las bolsas de valores y en todo el ambiente político estadunidense. Trump depuso al jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, Tim Haugh, a quien designó el anterior presidente Joe Biden. Más evidente no puede ser la ruptura del bipartidismo en el país vecino del norte.

La paz no llega a Ucrania y Zelensky sigue administrando la guerra. Palestina continúa hirviendo en medio de la violencia genocida de Israel. Europa se distancia de las directrices trumpianas, al grado de que Alemania amaga con retirar de Estados Unidos sus reservas de oro (antes de que las decomisen, como hicieron con las de Venezuela). Y la contienda nuclear enseña sus amenazantes garras de dolor, pavor y terror.

Lo dicho, estamos en el declive de la hegemonía estadunidense y eso es fuente de grandes riesgos. A eso obedecen los trompicones de Trump.

José Enrique González Ruiz

La izquierda no debe conformarse, opina

Estoy convencido de que detrás de cada acción de gobierno, por mínima que ésta sea, debe haber un máximo de ideología pues ésta es el volante que conduce y lleva por el camino a donde se quiere llegar.

Es muy necesario que la izquierda tenga mayor intervención y debata el rumbo de la transformación que requiere nuestro país y no se conforme con ir atrás de las propuestas y acciones del gobierno, considerando que de lo que se trata no es sólo de gobernar mejor, sino llegar para transformar el modelo económico neoliberal que hasta hoy persiste en términos generales.

Para reflexión, por ejemplo, que en el evento Plan México realizado en el Museo Nacional de Antropología las elites de la clase política y empresarial salieran con las manos calientes de tanto aplaudir a la Presidenta, casi por cada frase que decía, y no son quienes precisamente han combatido los privilegios y la desigualdad.