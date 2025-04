Eder Torres

Domingo 6 de abril de 2025, p. 21

Alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, acusaron a las autoridades estatales por retener los recursos de reintegros correspondientes a febrero, marzo y abril, por lo que exigieron una mesa de diálogo con los secretarios de Gobernación, Samuel Aguilar, y el de Educación Pública, Manuel Viveros.

El dinero es para nuestra ración, pues la normal cuenta con internado. Aquí nos dan tres comidas al día, y sin ese recurso ya no hay para nuestra alimentación. De hecho, me parece que ya sólo alcanza para lo que resta de la semana, y sin el recurso corremos el peligro de no tener para los demás días , informó una estudiante en entrevista telefónica.

El recurso no sólo cubre las necesidades de las normalistas, también solventa los servicios de luz, gas, y el pago a los proveedores que surten el comedor. Además, abastece el alimento que se le da a los animales de la escuela, ya que dentro de los cinco ejes que rigen a esa institución educativa se encuentra el agropecuario, que es en donde nosotras criamos gallinas, cochinos, patos, borregos, y de igual manera sembramos maíz y otros vegetales , explicó la alumna.