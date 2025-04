“Deacero manifestó que las importaciones de clavos para pistola originarias de China se realizaron en condiciones de discriminación de precios, lo que generó un incremento significativo con una presencia dominante en el mercado mexicano.

Agregó que los precios de dichas importaciones reportaron una tendencia a la baja con niveles inferiores a los precios de las importaciones originarias de los demás países y los de la producción nacional, lo que ha ocasionado un impacto negativo en la rama de producción nacional , destaca el decreto publicado en el DOF.

Según la SE, el precio promedio del producto registró una tendencia a la baja en el periodo analizado de 34 por ciento, y el costo promedio de las ventas al mercado interno de la mercancía fabricada por las empresas nacionales, medido en dólares, disminuyó 3 por ciento.

A su vez, las ventas totales de clavos para pistola de la rama de producción nacional tuvieron una reducción del 54 por ciento.

Prácticas desleales comprobadas

En este sentido, la Secretaría de Economía concluyó que existen elementos que indican que, durante el periodo analizado e investigado, las importaciones de clavos para pistola originarias de China se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar .

La resolución señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que aplicar la cuota compensatoria en todo el territorio nacional una vez que se determine su entrada en vigor, y los importadores podrán no pagarla siempre y cuando comprueben que la mercancía no es originaria del gigante asiático. El decreto también precisa que la SE llamó a la República Popular de China a comparecer en este caso, pero no se presentó cuando se le solicitó.