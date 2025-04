Decir 55 años en la vida de uno es mucho tiempo, pero es poco para introducir una disciplina en un país que no tenía taekwondo , manifestó el gran maestro ante 200 alumnos de León, Irapuato, Salamanca y Cortazar.

Allá no importa la disciplina, no importa el respeto, no importan nada de esas cosas, sólo cómo se ganan puntos y el aspecto físico; por esa razón el valor de origen se está perdiendo , argumentó.

Gutiérrez Campos reconoció la aportación de Moon para que el taekwondo se asentará en México.

Aquí siempre reconocemos a los hombres y mujeres que han dejado un legado. El suyo no está sólo en León, sino en todo México.

Resaltó la trayectoria, historia y dedicación del maestro Moon, quien con su amor por el taekwondo ha marcado a mucha gente.

Una persona trasciende por cómo toca a otros y transforma sus vidas. No es vivir por vivir, y no es vivir para ti, sino es para cambiar la vida de los demás. Todo lo que les enseñan a niños, a jóvenes, cambia la vida de la gente , expuso.

Recordó que ella practicó tae- kwondo cuando tenía ocho años de edad y aprendió disciplina.