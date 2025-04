Periódico La Jornada

Domingo 6 de abril de 2025, p. 5

La obra 4 A.M. (For all mankind/Para toda la humanidad) (2024), del artista ghanés conocido Príncipe Gyasi (Accra, 1995) –reconocido por las imágenes audaces e hipercoloridas, definidas por un sentido de optimismo que muestran y cuentan las historias de individuos marginados de su ciudad natal–, forma parte del lote denominado New Now: Modern & Contemporary Art (Nuevo Ahora: Arte Moderno y Contemporáneo) que saldrá a la venta el 10 de abril en la casa de subastas Phillips, en Londres.