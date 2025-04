M

uy emprendedor y decidido, Gerardo Valenzuela llega a Chimalistac acompañado por mi hijo Felipe Haro, ambos apasionados por la cuarta Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) y lo primero que pregunto al joven Valenzuela es cómo se le ocurrió hacer esta feria.

–Yo soy coyoacanense desde hace 39 años, –me dice Gerardo, que parece de 20–. Mi papá es de Guasave, Sinaloa, norteño emprendedor de hueso colorado y yo nací en Coyoacán. La feria del libro se me ocurrió porque asistí a la de Guadalajara, la número uno de habla hispana en nuestro país que compite con la de la fil Monterrey, la del Zócalo, la Filey. ¿Cómo no iba a haber una feria del libro en Coyoacán, si es el primer ayuntamiento en tierra adentro en más de 500 años?

–¿Y tu feria ha tenido gran respuesta? –tuteo al joven Gerardo Valenzuela porque podría ser uno de mis nietos.

–Claro que sí, han pasado más de 200 personajes a través de la historia de Coyoacán: Dolores del Río, Gabriel Figueroa, El Indio Fernández, Salvador Novo, la compositora Marcela Rodríguez y muchas más. Era inadmisible que no hubiera una feria. Mi abuelito Miguel Nava Becerril siempre me inculcó el amor a la lectura con mi abuelita Margarita Osorio Trujillo. Me enseñaron que lo importante es la vida interior.

–¿Cuál fue el primer libro que leíste?

– El principito. Me gusta mucho porque habla de la amistad, la lealtad y afirma que lo esencial es invisible a los ojos . Crecí con esta inquietud y le hice una propuesta al alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, y se entusiasmó. Le dije: como coyoacanense, quiero seguir haciendo una feria del libro internacional, pero que sea autónoma, plural e incluyente y pido que sólo me concedan el espacio público del jardín Hidalgo . No tenemos apoyo del gobierno federal, pero sí el de la sociedad: empresarios e industria editorial, además de entusiastas vecinos. Mi propuesta gustó al alcalde y la primera Feria Internacional del Libro se inició en el jardín Hidalgo, junto al quiosco, en el corazón de Coyoacán, frente a la parroquia de San Juan Bautista que cuenta con más de 500 años.

–Y cerca de La Conchita, que es una de las primeras iglesias en México.

–Creamos un ambiente cultural en el jardín Hidalgo y nuestra feria es la más grande de toda la historia de Coyoacán, más de 4 mil metros cuadrados con más de 750 sellos editoriales, más de 125 casas editoriales nacionales e internacionales e independientes, y me encantaría que visitaras el pasillo del Libro Antiguo.

–Esos volúmenes suelen ser carísimos…

–También contamos con un estand de Educal y otro del FCE. Nuestra ventaja como sociedad es que no cobramos ese espacio ni la logística como las demás editoriales; por ejemplo, Educal, el Inbal, la UNAM, Filco, y lo hacemos en agradecimiento a lo que han aportado a través de los años, les damos el espacio gratis porque lo que sí cobramos es el servicio de logística: los estands, las carpas, los escenarios, la difusión. Todo eso tiene un costo, pero a estas instituciones jamás les hemos cobrado ni un peso porque tenemos la responsabilidad de contribuir a la cultura y creo que eso nos ha dado una comunión muy bonita. Toda nuestra relación es con las editoriales independientes, las nacionales e internacionales nos apoyan porque el servicio de logística lo cubren empresarios coyoacanenses. La funeraria J. García López ha sido una gran colaboradora.

–Sólo por eso iré a esa funeraria por mi cajón de muertos, además, me queda cerca.

–Muchos se sorprenden de que tengamos el apoyo de una funeraria, pero me gusta que una funeraria piense que la cultura sobrevive a la muerte. De hecho, la J. García López se sumó hace dos años a nuestro proyecto porque ha visto que la cultura es tan importante como la educación y le apostó a nuestra feria para que todos leamos.