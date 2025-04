Merry Macmasters

Soy un fotorreportero de la calle. Allí está el chisme, la vida. No me gusta que me digan maestro ni artista , expresa Pedro Valtierra (Fresnillo, Zacatecas, 1955), quien este año cumple medio siglo de fotógrafo profesional y 53 años de hacer fotos . Empezó en 1971 con una Instamatic, cámara de aficionados.

Vivo de la fotografía desde el 20 de abril de 1975 , precisa Valtierra, quien celebrará el hito con la exposición Volver a la tierra del Quetzal, en el Centro de la Imagen (CI). Ésta, sin embargo, no es cualquier exhibición. Se trata de un conjunto de obra que documenta varias facetas del conflicto armado interno que se vivió en Guatemala a inicios de los años 80, registradas por Valtierra como enviado del periódico Unomásuno. Se expuso originalmente en 1983, con el nombre Bienvenidos a la tierra del Quetzal, en el Consejo Mexicano de Fotografía (CMF). En aquellos años había recibido un reconocimiento por parte de Casa de las Américas.

El contenido de la muestra (74 imágenes) quedó resguardado en el CMF, cuyo acervo, conocido como Fondo del Consejo Mexicano de Fotografía, pasó al custodio del CI en 2014. Para efectos de Volver a la tierra del Quetzal, que será inaugurada el jueves, se agregaron otras imágenes correspondientes a momentos representativos en la trayectoria de Valtierra en Cuba, El Salvador, México y Nicaragua. Todas las imágenes fueron impresas por su autor.

Valtierra hizo dos reportajes sobre la guerrilla guatemalteca, uno con el reportero Miguel Ángel Velásquez y el otro con Víctor Avilés. Uno fue con las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el otro con la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Luego, cubrió a los refugiados guatemaltecos que huían de la represión de Efraín Ríos Montt, uno de los presidentes más sanguinarios en el historia de América Latina. Se le atribuye la matanza de entre 800 y 900 mil personas , señala el fotógrafo.

En los años en que Valtierra hizo su exposición en el CMF, los fotógrafos de prensa no eran invitados a exponer . Incluso, hubo grandes fotorreporteros cuyos medios no les permitieron mostrar su trabajo. Al ver de nuevo las imágenes de la muestra de 1983, el fundador de la revista Cuartoscuro se dice sorprendido porque la terquedad de entonces de hacer una exposición tuvo resultados . Siente que Volver a la tierra del Quetzal ofrece una oportunidad de ver cómo se imprimía: Todas están impresas en papel Kodak bromide, que era un papel complicado .